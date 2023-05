L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi si prepara all’importantissimo derby di stasera.

Simone Inzaghi a Prime Video ha spiegato il significato di questo derby col Milan di Champions League. “E’ un derby, anzi il derby. Sappiamo quanto è importante per la società e per i tifosi. Conosciamo bene il Milan, abbiamo fatto 7 derby addirittura in questi mesi. Serviranno due ingredienti: il cuore e la testa. Il cuore sono sicuro non mancherà, la testa è importantissima perché la partita si giocherà in 180 minuti”.

Simone Inzaghi

“Bisognerà valutare bene la condizioni di ogni giocatore. in questo momento in centrocampo e in attacco ho possibilità di scegliere, mentre spero di recuperare Gosens e D’Ambrosio per avere più scelte. Leao? E’ fortissimo, lo conosciamo. Prederemmo qualche accorgimento con lui, ma non cambia la strategia della partita. Per quello che riguarda le critiche, posso solo dire che ho fatto e sto facendo il massimo per il bene dell’Inter quotidianamente. Sono molto sereno e i miei giocatori non mollano un centimetro. Stanno mettendo un impegno folle“.

L’articolo Inzaghi: “Critiche? Ho fatto e sto facendo il massimo, i giocatori stanno mettendo un impegno folle” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG