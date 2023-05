L’ex tecnico ha analizzato la vittoria nerazzurra sui rossoneri

Sulla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Arrigo Sacchi, ha analizzato la vittoria dell’Inter sul Milan.

LE PAROLE- Più di un piede in finale, anche se nel calcio non si può mai dire l’ultima parola, e tante sono le circostanze che ci ricordano questa regola aurea, l’Inter ha fatto un passo importante verso Istanbul. Il 2-0 nel derby contro il Milan è un segnale squillante. Vittoria meritata, quella dei nerazzurri, anche perché nel primo tempo i rossoneri non erano in campo. Mi spiego meglio: la squadra di Pioli mi ha parsa davvero irriconoscibile. L’Inter, che ha strameritato il successo, ha dimostrato di essere in palla sia fisicamente sia mentalmente. E questa vittoria certamente aiuterà tutto il gruppo a credere ancora di più nelle proprie forze e nelle proprie possibilità

