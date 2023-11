In un’intervista rilasciata a Het Parool, il direttore della SEG, Kees Vos, si è detto deluso dalla fine del suo rapporto con Stefan de Vrij

In un’intervista rilasciata a Het Parool, il direttore della SEG, Kees Vos, si è detto deluso dalla fine del suo rapporto con Stefan de Vrij. Il difensore centrale dell’Inter è da tempo coinvolto in un procedimento giudiziario nei confronti del suo ex agente, che a suo avviso non è stato trasparente nel suo trasferimento all’Inter. De Vrij chiede indietro la provvigione che SEG ha ricevuto in occasione del suo trasferimento dalla Lazio al club nerazzurro nel 2018, più un aumento retroattivo dello stipendio.

La SEG respinge le accuse del nazionale olandese e ritiene la richiesta infondata. «Il nostro rapporto di amicizia si è distrutto» ha dichiarato Vos, aggiungendo: «Nonostante i ripetuti tentativi, non ho mai avuto la possibilità di avere una conversazione normale con De Vrij e penso che sia un peccato». L’agente ha concluso: «Lavoro con grandi club, allenatori e giocatori. Real Madrid, Manchester United, Erik ten Hag, Pep Guardiola, Daley Blind, Robin van Persie. Quelli si fidano di me. Quindi non parlo con leggerezza, ma dico la verità».

