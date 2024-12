Non è stato l’inizio di stagione che era lecito attendersi dal Toro e dal serbo: ne ha parlato anche l’ex centravanti Sergio Pellissier. Nell’epoca contemporanea, il calcio si trova ad affrontare sfide incessanti sia dentro che fuori dal campo, alcune delle quali trascendono lo sport stesso per toccare tematiche di salute e benessere dei giocatori. Recentemente, Sergio Pellissier, presidente del neoformata Chievo Verona, ha condiviso le sue riflessioni su vari aspetti del mondo del calcio, dal rendimento degli attaccanti alla salute dei giocatori, durante un’intervista rilasciata a Sportitalia. La salute dei giocatori, una priorità sempre più sentita Una parte significativa della chiacchierata è stata dedicata a discutere di questioni legate alla salute e al benessere dei giocatori, un tema che sta acquisendo sempre maggiore importanza nel calcio moderno. Pellissier ha espresso preoccupazione e solidarietà per i giocatori che incontrano problemi di salute, facendo riferimento al caso di Bove e sottolineando […]

Leggi l’articolo completo L’ex attaccante attacca Lautaro e Vlahovic, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG