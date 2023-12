Albin Ekdal, centrocampista svedese ed ex di Cagliari, Juve e Sampdoria, verso il ritorno a casa al Djurgardens

Arrivano delle indiscrezioni circa il possibile trasferimento di un ex centrocampista del Cagliari, il quale ha vestito i colori rossoblù per quattro anni tra l’estate del 2011 e quella del 2015. Si tratta del mediano di quantità Albin Ekdal il quale potrebbe addirittura tornare in Svezia.

L’aggiornamento circa la situazione dell’ex giocatore di Sampdoria e Juventus tra le altre arriva tramite i profili social di Nicolò Schira. Attivissimo sul fronte del calciomercato, ha riportato l’interesse degli svedesi del Djurgardens per il play ora in forza allo Spezia. In questo momento, allo stato attuale delle trattative, non è possibile escludere un ritorno in patria per il giocatore che con i sardi conta 122 presenze, 8 gol e 5 assist.

