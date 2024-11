La gestione dell’attaccante esterno portoghese da parte del suo allenatore sta creando un vero e proprio caso.

Il recente periodo difficile di Rafael Leao viene messo sotto i riflettori da Massimo Orlando durante il programma Maracanà su TMW Radio.

Le parole dell’ex calciatore gettano luce non solo sulla situazione dell’attaccante, ma anche sul momento complicato che sta attraversando la squadra.

Una stella in difficoltà

Le prestazioni di Rafael Leao sono diventate oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Massimo Orlando ha espresso un giudizio severo sul comportamento e l’atteggiamento dell’attaccante, suggerendo che il numero 10 stia attraversando un periodo in cui pare disinteressato a tornare ad essere il giocatore influente e decisivo che si aspetta che sia.

Il suggerimento

Questa situazione ha portato Orlando a suggerire che potrebbe essere nel miglior interesse del Milan separarsi dal giocatore già nella prossima finestra di trasferimento, nel tentativo di risolvere una situazione che appare sempre più come un vicolo cieco.

Paulo Fonseca

Il problema più serio

Critiche particolarmente severe sono state rivolte all’allenatore, indicato come il principale responsabile delle prestazioni deludenti del club. Secondo questa visione, il Milan, dopo le prime 10 giornate di campionato, si trova in una posizione che non riflette il potenziale e le aspettative legate alla squadra. “Il problema però non è solo Leao ma tutto il Milan che gioca male, messo male in campo. Le colpe principali le ha il tecnico, che avrei già mandato via prima di Leao“; il giudizio sferzante.

