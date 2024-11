L’ex difensore Fulvio Collovati cerca di spiegare perché l’ex Sassuolo fatica ad imporsi come titolare in nerazzurro. In un panorama calcistico sempre più competitivo e tattico, la gestione della rosa e la scelta dei titolari diventano elementi cruciali per il successo di una squadra. Di recente, Fulvio Collovati, ex calciatore e attuale commentatore tv, durante un’intervento sulle frequenze di Radio Nerazzurra, ha condiviso alcune riflessioni riguardo l’assetto della squadra meneghina alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionali. La disputa sul centrocampo Secondo Collovati, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori in ambito internazionale, il trio composto da Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Çalhanoğlu viene sempre scelto dall’allenatore Inzaghi per giocare titolare. Non sembra esserci spazio per dubbi nella mente del tecnico, nonostante le potenzialità offerte da alternative di lusso come Davide Frattesi e Piotr Zielinski. Il veterano Collovati ha aperto una finestra sul futuro del centrocampista armeno, considerato […]

