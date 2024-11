Il difensore centrale con un passato nel settore giovanile bianconero sta trovando pochissimo spazio in Premier League e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. L’Inter è alla ricerca di un difensore centrale in vista della prossima stagione e tanti sono i nomi accostati al club nerazzurro. Si punta ad un ringiovanimento del reparto e tutto è collegato alla scadenza di diversi contratti. La situazione Il pericolo addio a giugno 2025 per Acerbi e Darmian è scongiurato quasi definitivamente col rinnovo fino al 2026 (l’Inter può comunque rescindere pagando penali a fine stagione); resta molto a rischio De Vrij il cui contratto non è stato rinnovato e scade appunto a giugno. Inter “juventinizzata” Nel corso degli anni, l’Inter ha dimostrato una certa predilezione per accogliere nei propri ranghi giocatori (e non solo, si veda proprio Marotta) provenienti dalla Juventus, una strategia che in diversi casi ha suscitato polemiche e discussioni […]

