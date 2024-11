Le ultime notizie sul fronte stadio vanno in direzione della costruzione di un nuovo impianto a fianco di quello vecchio che verrebbe riqualificato. Carlo Cottarelli ha parlato a La Repubblica della situazione di San Siro auspicandosi che si giunga ad una decisione ben precisa. “Il posto è importante per il valore, economico ma soprattutto affettivo. Uno stadio nuovo lì con qualcosa del San Siro attuale poco distante darebbe tutto un altro senso all’operazione”. I motivi che portano alla costruzione di un nuovo impianto “È una questione di business ed è legittimo, sia chiaro. Ed è quello che non ha il San Siro attuale: mancano spazi commerciali, non c’è la possibilità di organizzare convegni e avvenimenti al chiuso. Le società devono diventare sostenibili economicamente e lo stadio è un elemento imprescindibile da questo punto di vista”. Il paragone col Real Madrid “Loro stanno ristrutturando il caro e amato stadio. Sarà un Bernabeu completamente diverso, rimesso non […]

