L’ex direttore generale dell’Inter Ernesto Paolillo fa una richiesta molto particolare al popolo nerazzurro. Ernesto Paolillo su Radio Punto Nuovo si è proiettato già ad Inter-Napoli. “È ancora presto per definire Inter-Napoli match scudetto, il campionato è ancora lungo e ci sono almeno quattro squadre che possono vincere il titolo”. “Di certo vincere sarà fondamentale per l’una e per l’altra squadra. Domenica, gli azzurri sono stati sorpresi dall’Atalanta, è stato preso in contropiede”. La speranza “Però ogni partita è a sé, ma gli azzurri arriveranno super tirati alla sfida contro l’Inter. Spero solo che i nerazzurri non abbiano le stesse amnesie che abbiamo visto contro Juventus, Venezia e tutte le altre…”. Il timore “Spero che Lukaku si riprenda, è un grande campione. Mi rendo conto che ultimamente è un po’ appannato, ma ha un problema di condizione fisica. E ora contro Inzaghi avrà un motivo in più per far vedere quanto è bravo, […]

Leggi l’articolo completo Inter, l’ex dirigente avverte: “Tutti hanno preso le misure”, poi l’appello peculiare su Lukaku, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG