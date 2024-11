Il giornalista Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere sul momento attuale della squadra nerazzurra Riccardo Trevisani a Fontana di Trevi parlato dell’Inter a partire dalla vittoria ottenuta a danni del Venezia. “L’anno scorso se l’Inter andava in vantaggio sapevi che potevi cambiare canale perché aveva vinto la partita”. “Quest’anno è stata rimontata in continuazione, dal Genoa in poi. Se succede 4-5 volte che prendi gol tra Udinese, Juventus e quasi il Venezia, ti devi dare una svegliata perché col Venezia è accaduto quel che si è visto con in campo i titolari. Non credo li rivedremo contro l’Arsenal, ma li rivedremo contro il Napoli”. L’esterno sinistro “Le traiettorie di Dimarco sono le migliori d’Europa tra esterni destri e sinistri. Forse solo Alexander-Arnold o Grimaldo, che è anche più bravo a inserirsi e a battere le punizioni. Ma la continuità di Dimarco è quella che ho visto di Grimaldo lo scorso anno a Leverkusen“. La previsione “Una continuità entusiasmante anche in un’Inter che a volte ha zoppicato. Sta giocando sempre […]

Leggi l’articolo completo Inter: il telecronista loda Dimarco ma se la prende con un insospettabile, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG