In un San Siro quasi del tutto pieno Inter ed Arsenal stanno per sfidarsi per la quarta giornata del girone di Champions League. C’è l’aria delle grandi notti europee al Meazza: l’Inter è pronta a sfidare l’Arsenal, calcio d’inizio alle 21. Entrambe le squadre sono appaiate a 7 punti: i nerazzurri sono ottavi per una miglior differenza rispetto ai Gunners che sono noni. Turnover Inzaghi concede un po’ di riposo a diversi titolari anche se in conferenza stampa ieri ha smentito di star pensando alla prossima sfida di campionato contro la capolista Napoli. Fatto sta che oggi partono dalla panchina Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram. Le scelte di Arteta L’Arsenal risponde con un 4-4-2 molto offensivo con Trossard e Havertz in attacco; indisponibile l’ex Bologna Calafiori, panchina per Odegaard, ecco le formazioni ufficiali. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez. In panchina: Martinez, Di […]

