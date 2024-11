I nerazzurri vincono contro i Gunners e continuano a non subire goal in Champions League; ecco le sensazioni di Inzaghi. Simone Inzaghi ha commentato a Prime Video la vittoria della sua Inter contro l’Arsenal; ecco le sue dichiarazioni. “Abbiamo fatto una grande prova, abbiamo sfidato Arsenal e City, tra le 4-5 squadre più forti d’Europa. E’ un motivo d’orgoglio, continuiamo così”. Il turnover “In questo ciclo di partite abbiamo avuto tre infortunati, quindi abbiamo portato dei giocatori a giocare cinque partite, questi avevano bisogno di tirare il fiato. Col Venezia abbiamo speso tanto, ho preferito far riposare quelli col minutaggio più alto, anche Barella aveva bisogno di tirare il fiato. Ho fatto cambi, senza nessun problema. Nelle ultime 6-7 partite non ho potuto scegliere come volevo, anche per via delle Nazionali. Al di là dell’occhiometro ci sono strumenti che ci dicono quando i giocatori hanno bisogno di riposo”. Porta inviolata “Può fare […]

