L’ex difensore della Juve Next Gen Zanandrea: UFFICIALE il passaggio al Legnago

Nuovo cambio di maglia per l’ex giocatore della Juve Next Gen, Gianmaria Zanandrea. Il giocatore classe 1999 aveva disputato con i bianconeri il campionato Primavera e aveva esordito tra i professionisti con la seconda squadra.

Il Legnago Salus, squadra militante in Serie C, comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

