Numeri maglia Juve: ecco quali indosseranno Yildiz e Huijsen in prima squadra. Indizio sulla loro promozione

I due talenti della Juventus, Kenan Yildiz e Dean Huijsen, avranno sicuramente modo nella nuova stagione di mettersi in mostra con la prima squadra.

Nella giornata di domani verranno ufficializzati i loro numeri di maglia per le partite con la squadra di Massimiliano Allegri: numero 15 per il talento turco e numero 13 per l’olandese.

