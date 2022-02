L’ex Milan Gullit: “Derby decisivo soprattutto per l’Inter”

Il Corriere dello Sport ha intervistato l’ex campione rossonero Ruud Gullit a poche ore dal derby della Madonnina. Ecco le sue parole: “Derby decisivo? Sì, può esserlo. Soprattutto se a vincerlo sarà l’Inter. Credo che in questo momento i nerazzurri siano leggermente favoriti soprattutto dal punto di vista psicologico perché sono avanti in classifica e sono campioni in carica”.

I nerazzurri sembrano non aver patito gli addii eccellenti della scorsa estate. “Dell’Inter mi piace il fatto che sia riuscita a sostituire con grande facilità elementi come Lukaku, Hakimi ed Eriksen oltre al tecnico Conte. È stata una mini rivoluzione, ma nonostante ciò i risultati ottenuti sono addirittura migliori rispetto a quelli dello scorso campionato. Merito del lavoro di Inzaghi, del gruppo e della dirigenza”.