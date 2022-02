Mercato, possibile cessione di un big in estate

Il presidente Zhang ha ritrovato un’Inter vincente e in corsa per tutti gli obiettivi dentro e fuori dal campo. Ora che il mercato si è chiuso e la squadra viaggia a velocità di crociera, è tempo di iniziare a immaginare il programma per la prossima stagione. Come confermato dal Corriere della Sera, il presidente Zhang ha confermato impegni a lungo termine: con il bond e il prestito di Oaktree l’Inter ha messo liquidità in cassa.

Una notizia nell’aria già da tempo che non muta drasticamente i programmi della società. Marotta e Ausilio hanno sempre dichiarato di credere nella visione del presidente e di tutto il gruppo Suning. L’Inter continuerà a lavorare per restare competitiva in Italia e in Europa. Come successo nel post Conte, c’è grande ottimismo per il futuro del club.