Inter-Milan: il probabile undici rossonero

Simone Inzaghi ha ampia possibilità di scelta, mentre lo stesso non può dire Stefano Pioli, alle prese con le solite defezioni. Anche nel derby contro l’Inter – sfida che potrebbe decidere le sorti del Milan in campionato – il tecnico rossonero dovrà rinunciare a diversi titolari in difesa e in attacco.

Il difensore Fikayo Tomori è ancora in dubbio, così come lo sono Ibrahimovic e Rebic. Lo svedese va verso il forfait, ma anche la situazione del croato (ha problemi alla caviglia) è ancora incerta. Al momento, la formazione titolare dovrebbe essere questa: Maignan in porta, poi difesa a quattro formata da Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez; in mezzo al campo Bennacer e Tonali, con Kessie schierato nel ruolo di trequartista; Saelemaekers dovebbe essere in vantaggio su Leao, mentre non ci sono subbi sulla titolarità di Leao a sinistra. In attacco spazio al francese Olivier Giroud.