Mercato, si complica la strada che porta a Luiz Felipe

Sarebbe potuto essere il rinforzo giusto per la difesa di Mister Inzaghi: ora Luiz Felipe è pronto a rinnovare il suo contratto con la Lazio. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, diventa più difficile un approdo del difensore naturalizzato italiano alla corte di Simone Inzaghi. I biancocelesti stanno per convincere il calciatore a restare nella Capitale.

I nerazzurri a questo punto potrebbero riversare tutte le proprie energie su Bremer del Torino. Diventa lui l’obiettivo primario per la difesa. L’Inter perderà probabilmente de Vrij e ha bisogno di un nuovo leader per la difesa a tre costruita da Simone Inzaghi. Il club di Viale della Liberazione ha le idee chiare sui prossimi investimenti e non si farà trovare impreparata sul mercato.