L’ex obiettivo del Milan in estate può finire all’Inter

Incredibile: il mercato rossonero potrebbe partire con lo scippo per mano dei rivali nerazzurri!

In casa Milan si è già obbligati a guardare al mercato. Guardando al fallimento che sta maturando in questa stagione sarà doveroso riscattarsi il prima possibile e per farlo serve un piano preciso e organizzato. In questa rivoluzione avrà un ruolo a dir poco centrale la sessione estiva di calciomercato che sta per iniziare. Per quanto riguarda il DS ci sarebbero delle novità clamorose che potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni, mentre su un obbiettivo di mercato dei rossoneri ci sarebbe molto forte l’Inter.

Zirkzee-Inter, sensazioni positive da Manchester?

Zirkzee è stato per lunghissimo tempo un obbiettivo di mercato del Milan. Il calciatore olandese a Bologna aveva mostrato sprazzi di classe davvero da élite, suscitando l’interesse dello United, che lo ha acquistato. Una volta arrivato a Manchester l’attaccante non ha reso quanto ci si sarebbe aspettati ed è finito in breve tempo in fondo alle gerarchie dei red devils. Potrebbe quindi essere un’occasione per il prossimo mercato estivo e l’Inter sembrerebbe essere in pole.

Le cifre per arrivare a Zirkzee

L’affare Zirkzee non convinse il Milan in quanto le commissioni d’agente richieste dall’olandese raggiungevano cifre davvero folli. Per ironia del destino nella prossima stagione l’attaccante potrebbe finire ad Appiano Gentile, in quanto a Manchester è ormai da tempo un esubero. Idealmente Zirkzee diventerebbe il terzo bomber da affiancare a Thuram e Lautaro, sacrificando uno fra Arnautovic e Correa. L’operazione potrebbe accendersi in tempi brevi e potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

