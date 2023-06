Meet&Greet e firmacopie di Filippo Inzaghi a Casa Milan in occasione della presentazione del suo libro. Ecco il video

Filippo Inzaghi è a Casa Milan per un Meet&Greet con i tifosi rossoneri in occasione della presentazione del suo libro “Il momento giusto”. Ecco il video del firmacopie in corso:

#Inzaghi firma le copie del suo libro a Casa #Milan pic.twitter.com/FD4eayR8zk — Milan News 24 (@Milannews24_com) June 20, 2023

