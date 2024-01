Licina Milan, rossoneri in pressing per il nuovo talento del Bayern Monaco! Tutti i dettagli e le ultimissime

Il Milan è sempre molto attento sui giovani in rampa di lancio del calcio europeo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Adin Licina.

Il talento del Bayern Monaco, classe 2007, va in scadenza nel giugno del 2026. I rossoneri sono già in pressing, ma i bavaresi non vogliono rischiare di ripetere quanto accaduto con Yildiz (partito a zero destinazione Juventus) e per questo si muoveranno per convincerlo a restare.

