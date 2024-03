Liga, Morata sbaglia un rigore, ma poi regala la vittoria all’Atletico Madrid contro il Betis; il Girona perde con il Maiorca

Domenica all’insegna della vittoria per l’Atletico Madrid in Liga. La squadra di Simeone supera 2-1 la Real Betis: apre le marcature l’autogol di Rui Silva. Morata alla mezzora ha l’occasione per raddoppiare da rigore, ma sbaglia dal dischetto facendosi perdonare però con la rete del 2-0 in chiusura del primo tempo, che rende inutile la rete di Carvalho nella ripresa.

Va male invece al Girona: la squadra di Michel non approfitta del pareggio del Real Madrid contro il Valencia e contro il Maiorca perde 1-0, con la rete di Copete alla mezzora del primo tempo. Ora il pericolo è il sorpasso del Barcellona, in campo ora contro l’Athletic Bilbao.

