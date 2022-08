Rinviata in Ligue 1 Lorient Lione: lo stadio della squadra Bretone è inagibile dopo che ha ospitato festival annuale interceltico

La sfida di Ligue 1 tra Lorient e il Lione sarà rinviata a data da destinarsi. Il motivo è dovuto all’inagibilità del campo del Lorient, che fino a pochi giorni fa ospitava il Festival Intercelitque Lorient. Di seguito il comunicato della squadra bretone.

A #Lorient hanno avuto la brillante idea di organizzare un festival musicale allo stadio nella settimana del debutto della #Ligue1. Stranamente domenica la partita con il #Lione non si giocherà. Chissà perché… pic.twitter.com/ipg8MqsZMW — Giovanni Capuano (@capuanogio) August 12, 2022

«Il prato dello stadio Moustoir è stato ritenuto impraticabile dalla Commissione delle Competizioni della LFP. Di conseguenza, l’incontro tra l’FC Lorient e l’Olympique Lione previsto inizialmente per domenica alle ore 13.00 è rinviato ad una data successiva. Comunicheremo molto rapidamente le modalità di biglietteria ai nostri spettatori. Il FC Lorient si rammarica di non potervi accogliere allo stadio del Moustoir e vi dà appuntamento tra due settimane per il ricevimento del Clermont Foot 63».

