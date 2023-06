Le indiscrezioni riguardanti un possibile cambio di proprietà del club nerazzurro non si placano alla vigilia della finale di Champions League.

Sempre da più parti viene rilanciata la voce che vede Thomas Zilliacus pronto a fare un’offerta per l’acquisto dell’Inter. Come fa notare anche il Corriere dello Sport lui pubblicamente non smentisce anche se cerca di mantenere un certo riserbo per non destabilizzare l’ambiente in vista di una gara così importante come quella di sabato.

Il finlandese era a San Siro a vedere il derby di ritorno e potrebbe anche volare in Turchia. Nel frattempo su Twitter ha risposto così ad un tifoso che lo chiamava “presidente”: “Grazie, molto gentile. Per il momento sono il presidente soltanto della mia compagnia. Sosteniamo insieme il vero presidente del club e speriamo che lui e la squadra, sabato, sollevino il trofeo“.

L’articolo L’imprenditore Zilliacus continua a non smentire le voci che lo vedono pronto all’offerta per l’Inter proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG