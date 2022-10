L’ex attaccante inglese Gary Lineker ha fatto una grande confessione: ci sarebbero due calciatori omosessuali spaventati di fare coming out

La confessione al Daily Mail di Lineker:

LA CONFESSIONE – “Sarebbe fantastico. So per certo che alcuni sono stati molto vicini a farlo e ci hanno pensato. Io ne conosco due ma ovviamente non spetta a me dire chi sono. Dopo Jake Daniels e Joshua Cavallo speravo che fosse più facile, perché ci sono molti giocatori che vivono nella menzogna e sono sicuro che sia molto difficile. Penso che la risposta dei tifosi sarà incredibilmente positiva”.

