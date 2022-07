Il club azzurro ha ceduto o scelto di mandar via tanti uomini importanti a livello di spogliatoio.

Il clima a Napoli non è dei migliori, la società sta dando una tagliata decisa al monte ingaggi ma a costo di mandar via moltissime colonne dello spogliatoio. Sono andati via David Ospina, Lorenzo Insigne, Dries Mertens e ora anche Kalidou Koulibaly.

Aurelio De Laurentiis

Aumenta il malessere dei tifosi, un piccolo gruppetto ha contestato l’operato della società a Dimaro: i supporters si sono rivolti al direttore sportivo Giuntoli chiedendo numi sulla presunta incedibilità del difensore ostentata pochi giorni fa. Il dirigente, come riporta il Corriere dello Sport, ha risposto “Non dipende da noi” ed il tutto sembra essere rientrato. In realtà c’è un giallo sulla presunta offerta di rinnovo fatta dal club azzurro al difensore: da più parti, soprattuto la Gazzetta dello Sport, si sostiene che la proposta di un quinquennale a 6 milioni l’anno sbandierata in conferenza stampa, non sia mai stata fatta al difensore, almeno non a quelle cifre.

