I nerazzurri si apprestano a tornare in campo ma la sfida di domenica non sarà affatto semplice: il francese sarà titolare. In questo inizio di stagione Marcus Thuram ha dimostrato di essere una vera spina nel fianco per le difese avversarie, accumulando goal su goal. I suoi numeri non solo lo collocano in cima alla classifica dei marcatori insieme a Mateo Retegui, ma lo rendono anche il pericolo numero uno per i prossimi avversari. Il cambiamento Il francese ha iniziato questa stagione alla grande beneficiando di una vicinanza maggiore all’area di rigore avversaria, rispetto alla passata stagione. Questo gli ha permesso di accumulare un numero impressionante di reti, 7 in altrettanti incontri. Questo score notevole evidenzia un’evoluzione nel suo stile di gioco, reso possibile da un utilizzo più strategico in campo, che gli offre maggiori opportunità di incidere sul risultato. Paradosso Il rendimento di Thuram stupisce anche perché con la […]

