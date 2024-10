L’esterno sinistro tedesco a Milano non è quasi mai riuscito a ripetere le stupende prestazioni messe in mostra con la maglia della Dea. Robin Gosens era arrivato all’Inter con grandissime aspettative per quanto fatto a Bergamo nelle fila dell’Atalanta ma a Milano non è mai riuscito a tornare a quei livelli. Il tedesco a margine di un evento tenutosi a Firenze ha parlato anche di questo. Attraverso la riflessione sul suo trasferimento dall’Atalanta all’Inter e il successivo ritorno in Italia dopo un breve soggiorno all’Union Berlino, Gosens delinea un viaggio segnato tanto da aspirazioni quanto da ostacoli. Esperienza infelice Dopo gli anni meneghini Gosens ha accettato il trasferimento all’Union Berlino, squadra della sua natia Germania. La Bundesliga, campionato nel quale Gosens sognavava da tempo di ritornare, e la possibilità di giocare la Champions League nella capitale tedesca sembravano essere il palcoscenico ideale per il prosieguo della sua carriera. Tuttavia, l’esperienza […]

Leggi l’articolo completo L’ex Inter Gosens torna sul suo periodo sfortunato in nerazzurro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG