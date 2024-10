I granata hanno perso per tutta la stagione il loro attaccante principale Duvan Zapata, ma l’austriaco è ambito anche da altre squadre. Non si placano con la fine della sessione estiva di mercato le voci riguardanti il futuro di Marko Arnautovic. L’attaccante dell’Inter è il quarto in ordine gerarchico ed ha il contratto in scadenza il prossimo giugno: in poche parole il suo futuro sembra allontanarsi dai colori nerazzurri. La situazione nel reparto offensivo I nerazzurri a fine stagione diranno addio anche a Joaquin Correa che di fatto è già ora ai margini del progetto. Questa estate è arrivato Mehdi Taremi a parametro zero dal Porto ma il club milanese sta pianificando alcuni cambiamenti nell’attacco della prossima stagione. Molto forti i rumours relativi a Jonathan David, attaccante in scadenza con il Lille. Le richieste Arnautovic potrebbe però dire addio ai nerazzurri anche prima del 30 giugno 2025: il Torino cerca […]

