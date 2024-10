I nerazzurri domenica sera sfideranno i giallorossi all’Olimpico, un match che nasconde diversi pericoli. Benoit Cauet ha parlato a SportPaper dell’inizio dio stagione dell’Inter e del match contro la Roma di dopodomani. “Se si guarda lo scorso anno l’Inter è partita meno bene. Secondo me, tuttavia, è dovuto ad inserimento e cambio di qualche giocatore, ma la struttura è rimasta la stessa”. “La spinta emotiva è meno forte, ma sta ritrovando la motivazione in campionato, e lo dimostrano gli ultimi risultati”. Il suo Inter-Roma preferito “È stata una delle poche volte in cui sono riuscito a segnare. Un bellissimo 4-1 a San Siro. Partita complicatissima all’inizio, trasformata grazie ai campioni che avevamo. Un ottimo ricordo per me”. Il miglior giocatore con cui ha giocato “Sempre lo stesso. Non cambio la risposta a questa domanda, che ormai mi viene posta da anni, ed è Ronaldo, il calciatore più forte della storia […]

