I bianconeri per sopperire all’infortunio del difensore brasiliano puntano due profili che hanno a che fare con i nerazzurri. La Juventus si trova a dover navigare le acque complesse del mercato per rinforzare la propria difesa. La necessità nasce da un evento sfortunato, l’infortunio di Bremer, che costringe il club bianconero a sondare il mercato per individuare il giocatore ideale capace di integrarsi nell’impianto tattico di Thiago Motta da gennaio. Due le soluzioni che sta valutando il club bianconero secondo la Gazzetta dello Sport: entrambe tirano in ballo in un certo qual senso l’Inter. Lo slovacco Tra i nomi circolati, spicca quello di Milan Skriniar, attualmente in forza al Paris Saint Germain ma con poche presenze all’attivo in questa stagione. Un ritorno in Italia potrebbe essere favorevole per il giocatore, ma la sua situazione contrattuale, con un ingaggio elevato (9,5 milioni a stagione), rappresenta un ostacolo non da poco per […]

Leggi l’articolo completo La Juve continua a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter sul mercato, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG