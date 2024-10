I nerazzurri al momento sono focalizzati solo sulla gara coi giallorossi ma non va sottovalutato neanche il match che si giocherà 3 giorni dopo. L’Inter prima della sosta per le nazionali ha ripreso a mostrare la sua forza sul campo proprio nel momento in cui ne aveva più bisogno, ottenendo 3 vittorie consecutive tra campionato e Champions League, dopo una sconfitta nel derby che aveva fatto dubitare molti. I nerazzurri sono chiamati ora ad un trittico di partite niente male: si inizia dopodomani contro la Roma, mercoledì c’è lo Young Boys ed infine domenica prossima il derby d’Italia con la Juventus. Incoraggiamento dalle nazionali Durante la pausa, alcuni giocatori dell’Inter sono stati impegnati con le loro squadre nazionali, ottenendo risultati lusinghieri che hanno contribuito ad aumentare il loro morale. Goal e assist non sono mancati, fornendo quella dose supplementare di entusiasmo necessaria per affrontare le prossime sfide con rinnovato vigore. […]

Leggi l’articolo completo Champions League: con lo Young Boys match apparentemente scontato ma c’è un ostacolo non da poco, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG