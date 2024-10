L’estremo difensore nerazzurro Yann Sommer spiega con grande schiettezza quali sono i pericoli che corre l’Inter in questa stagione. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Yann Sommer che già trovato differenze tra questa stagione e la scorsa, perfetta per l’Inter. “La chiave l’anno scorso è stata la forza del collettivo e la grande qualità, di gruppo e individuale“. “C’era l’equilibrio perfetto tra attacco e difesa. Difendevamo il vantaggio da pazzi, come se dentro alla porta ci fossero i nostri figli. Eravamo costanti fino quasi alla perfezione, il livello non è mai sceso”. La differenza “Ora siamo i campioni in carica e tutti vogliono batterci, questa è una bella differenza. La squadra è rimasta più o meno la stessa, ma credo sia normale iniziare così, un po’ più piano, dopo una stagione super. Ma siamo lì, secondi”. Le rivali in campionato “Mi immagino una stagione molto difficile, contesa. Ma anche l’anno scorso prima di […]

