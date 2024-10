I nerazzurri in questo inizio di stagione non sembrano la stessa squadra ammazza-campionato della passata. Yann Sommer alla Gazzetta dello Sport ha raccontato in maniera introspettiva quelli che sono i problemi dell’Inter di questo periodo. “È possibile riuscire ad avere gli stessi risultati su entrambi i fronti grazie alla squadra che abbiamo: non è facile, il calendario è affollato, ma raggiungere il massimo è il nostro obiettivo”. “In queste 8 gare di Champions dobbiamo andare a tutta, il nostro livello è superiore agli ottavi dell’anno scorso: possiamo andare oltre, mantenendo il nostro standard in campionato. Non possiamo precluderci niente”. Consapevolezza “Ecco cosa serve per tornare al nostro livello: abbiamo tanta qualità e il gol lo troveremo sempre, ma è tutta la squadra che difensivamente deve fare meglio, essere compatta e ben posizionata se si perde palla”. La certezza “Difesa vecchia No, l’età non è un problema. Basterebbe guardare come giocano Micki e […]

Leggi l’articolo completo Inter: ecco cosa non sta funzionando quest’anno in difesa, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG