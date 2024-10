Uno dei pochi nuovi acquisti del club nerazzurro della scorsa estate ancora non ha visto il campo in gare ufficiali. Yann Sommer alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua interpretazione del ruolo di portiere e del suo vice Josep Martinez. “In Italia sono cresciuto ancora di più nella costruzione, ho due preparatori bravissimi e lavoriamo proprio sullo stile italiano, dalla posizione alla copertura della porta fino ai singoli dettagli che poi fanno la differenza. Mi dimostrano che alla mia età e nel mio ruolo si può sempre crescere”. “Il mio modello italiano è stato Buffon, non era solo la porta e l’occupazione. Era completissimo: carattere, velocità, carisma. Ho amato vederlo e ispirarmi a lui”. I giudizi su di lui “Se mi sottovalutano? Magari sì, non saprei, ma meglio non mettersi a pensarlo perché non puoi cambiarlo. Sono abituato a ragionare su ciò che posso cambiare: le mie performance, il mio […]

