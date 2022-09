La difesa nerazzurra tutta, nessuno escluso, è finita nell’occhio della critica dopo il derby, anche se i problemi c’erano da tempo ormai.

L’Inter ha cominciato il campionato in maniera altalenate, la sconfitta nel derby ha alzato un polverone ed ora sulla difesa stanno piovendo critiche feroci. La gratitudine verso i senatori sta per terminare e secondo la Gazzetta dello Sport se le cose non cambieranno nell’immediato potrebbero esserci cambiamenti fragorosi.

Francesco Acerbi

Skriniar risente ancora delle recenti voci di mercato, De Vrij ultimamente ha in Giroud una vera e propria bestia nera mentre Bastoni è lontano parente di quello che l’anno scorso duettava meravigliosamente con Perisic anche in fase offensiva. A tutto ciò si aggiungono le sempreverdi critiche ad Handanovic; secondo la rosea l’ultimo arrivato Francesco Acerbi potrebbe essere impiegato già nelle prossime gare.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG