Boniek sulle italiane in Champions: «Il Milan, solo sulla carta, ha la situazione migliore». Le parole dell’ex calciatore e dirigente sportivo

Zbigniew Boniek ha parlato della situazione delle squadre italiane in Champions League, tra cui il Milan, ai microfoni di RadioRai. Ecco le parole dell’ex calciatore e dirigente sportivo

«Il girone dell’Inter è favoloso, perché ci sono anche Barcellona e Bayern Monaco. Sono gironi tosti, equilibrati. Il Milan, solo sulla carta, ha la situazione migliore, ma nessuno può sentirsi vincitore prima di scendere in campo. La situazione cambia in Europa League o in Conference»

The post Boniek sulle italiane in Champions: «Il Milan, solo sulla carta, ha la situazione migliore» appeared first on Milan News 24.

