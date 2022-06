I nerazzurri si avvicinano alla richiesta dei londinesi facendo passi avanti per il prestito di Romelu Lukaku.

Il Chelsea per il prestito annuale di Romelu Lukaku chiede 10 milioni di euro, l’Inter qualche giorno fa aveva offerto 5 milioni mentre ieri ha rilanciato con una proposta di 7 più bonus, lo riporta Sky Sport. Ci si avvicina ma per la fumata bianca potrebbe non essere ancora sufficiente: ci si aspetta la risposta dei londinesi.

Piero Ausilio Beppe Marotta

I nerazzurri faranno comunque di tutto per chiudere l’operazione entro il 30 giugno per non perdere i vantaggi del decreto crescita sullo stipendio (corposo) del giocatore. Si ha la sensazione che l’affare si farà, chiaramente la formula sarà solamente il prestito di un anno, alla fine della prossima stagione si dovrà ridiscutere il tutto.

