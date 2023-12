I nerazzurri vincono una gara non facile e per nulla scontata portandosi a più 4 dalla Juventus.

Le prime chance sono per l’Inter col destro di Thuram che viene murato in extremis e deviato in corner; sul successivo angolo Bisseck va vicino alla rete di testa. La Lazio risponde col destro a volo di Kamada respinto da Bastoni; ci prova anche Guendouzi con palla deviata in corner da Acerbi. Poco dopo il quarto d’ora Sommer si distende e blocca la conclusione di Kamada; alla mezz’ora circa Immobile manda di poco a lato di testa. A fine primo tempo Dimarco appoggia fuori area per Calhanoglu che non riesce a centrare la porta di destro. Al 39’ Marusic regala palla a Lautaro che dribbla Provedel e insacca a porta quasi vuota; il primo tempo si chiude 1-0 per l’Inter.

Marcus Thuram

La Lazio inizia fortissimo nella ripresa complice un errore di Calhanoglu: Rovella attacca centralmente e spara su Sommer che devia in angolo. I biancocelesti alzano il pressing e mettono non poco in difficoltà la formazione di Inzaghi che fatica in impostazione. Al 66’, proprio nel momento di difficoltà, l’Inter raddoppia con Thuram che approfitta di un ottimo break di Barella. Poco dopo Mkhitaryan spreca un’ottima chance per chiudere la gara centrando Provedel; nel finale Lautaro si accentra e tira in curva. La Lazio chiude in 10 per il rosso diretto a Lazzari all’87’ e in pieno recupero Provedel salva nuovamente su Mkhitaryan; nel finale Frattesi in diagonale sfiora il tris, la gara termina 2-0 per l’Inter.

