La finalissima del 10 giugno contro il Manchester City sarà visibile anche dallo stadio Giuseppe Meazza; la società sta mettendo a punto le ultime cose.

Manchester City-Inter è la gara più importante della stagione calcistica in generale e per i nerazzurri è la partita più importante degli ultimi 13 anni. La richiesta di biglietti per la finale di Istanbul è altissima e la maggior parte dei richiedenti rimarranno delusi.

Tifosi Inter

L’Inter ha quindi deciso di aprire San Siro per proiettare la finale su un maxischermo che dovrebbe essere posizionato in corrispondenza della tribuna arancio. La Gazzetta dello Sport comunica ulteriori dettagli in attesa dell’ufficialità: il costo dei biglietti dovrebbe essere dai 10 ai 25 euro, dovrebbero essere aperti tutti i 3 anelli della tribuna rossa e forse piccoli spicchi delle due curve per una capienza stimata di 40000 persone.

