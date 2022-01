L’Inter aprirà un ciclo? Allegri: “Proveremo a evitarlo”

Alla vigilia della gara di Supercoppa tra Inter e Juventus, Max Allegri fa le carte ai nerazzurri. Il tecnico bianconero proverà a fermare la macchina da gol di Simone Inzaghi.

L’Inter prima in campionato è pronta ad aprire un ciclo? Domanda legittima, alla quale risponde il prossimo avversario dei nerazzurri, Massimiliano Allegri. Le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domani sera. “Non so se apriranno un ciclo, dovremo essere bravi noi a mettergli i bastoni tra le ruote. A parte domani, che è una partita secca in cui può succedere di tutto, nel campionato vince alla fine la squadra più forte”.

“Noi dobbiamo cercare di raggiungere quelle che ci sono davanti – continua il tecnico – pensando partita dopo partita e poi essere bravi ad accorciare i tempi e lottare per lo scudetto”. La Juventus proverà già domani a fermare i nerazzurri, anche se il suo campionato avrà un tema diverso. I bianconeri devono rincorrere e cercano di cavalcare l’entusiasmo post Roma. Dopo gli ultimi anni di dominio bianconero, l’Inter prova ad aprire un ciclo vincente.