Inizieranno domani i ritorni dei giocatori nerazzurri reduci dagli impegni delle rispettive nazionali: ecco come l’allenatore preparerà la prossima sfida. In un mondo del calcio che non conosce soste, le squadre sono costrette a sfruttare ogni intervallo disponibile per prepararsi al meglio alle sfide successive: l’Inter non fa eccezione. Dopo un breve periodo di riposo, la squadra nerazzurra si appresta a riprendere le redini del proprio cammino in Serie A, con l’obiettivo di affrontare al meglio la prossima partita contro l’Hellas Verona. La ripresa Inzaghi ha concesso due giorni di pausa per il week end a chi non è stato convocato dalle nazionali: il gruppo torna al lavoro questo pomeriggio. Verso l’impegno di sabato c’è un occhio di riguardo al ritorno in gruppo di Carlos Augusto. Il difensore, che ha appena superato un infortunio muscolare, dovrebbe tornare in gruppo proprio nella giornata odierna. Il calendario dei rientri A partire da […]

Leggi l’articolo completo L’Inter attende i rientri: la novità di Inzaghi per fronteggiare l’Hellas Verona, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG