L’allenatore nerazzurro ed il suo staff attendono notizie anche dal Canada: l’esterno è un calciatore unico. Il mondo del calcio è in continua evoluzione e ogni giocatore ha la propria storia di rientro in campo dopo infortuni e pause. La storia di Tajon Buchanan, esterno di grande talento, non fa eccezione. Dopo un lungo stop di 139 giorni lontano da gare ufficiali, il suo ritorno in campo rappresenta non solo una notizia positiva per il giocatore stesso ma anche una speranza in più per l’Inter e per l’allenatore Simone Inzaghi. Il lungo percorso di recupero Buchanan ha dovuto affrontare le conseguenze della rottura della tibia destra che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per oltre quattro mesi. Il suo ritorno in campo, avvenuto durante la partita tra Suriname e Canada, ha segnato la fine di un’attesa che per il giocatore e per i suoi tifosi è sembrata interminabile. Entrato al […]

