L’esito degli esami del turco hanno fatto tirare un sospiro di sollievo solo parziale ai nerazzurri visto che il centrocampista è rimasto in nazionale. In un momento cruciale della stagione, l’Inter si trova a fronteggiare l’ansia per le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, il centrocampista che ha recentemente riscontrato un problema muscolare durante una partita con la sua nazionale. Il calciatore, capitano della Turchia, ha subìto un infortunio all’adduttore della coscia sinistra nel corso del primo tempo dell’incontro contro il Galles, suscitando preoccupazione sia nel team nazionale che in quello nerazzurro. Tuttavia, l’esito degli esami medici ha portato un cauto ottimismo riguardo la serietà dell’infortunio. La situazione Nonostante il timore iniziale, i primi esami medici hanno portato notizie rassicuranti per l’Inter e i suoi tifosi: non sono state riscontrate lesioni gravi all’adduttore e sopratutto non si tratterebbe di una ricaduta. La risonanza magnetica effettuata in Turchia ha escluso danni significativi, […]

