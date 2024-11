Il centrale tedesco si trova in un periodo d’oro sotto tutti i punti di vista anche se è chiamato ad una scelta molto importante. Nel mondo del calcio, la carriera di un giocatore può cambiare velocemente, come dimostra la storia di Yann Bisseck, il giovane difensore centrale dell’Inter che, dopo aver rinnovato il proprio contratto con il nerazzurro, ora si prepara a compiere un grande salto di qualità. La sua prestazione eccezionale contro l’Arsenal in Champions League, dove è riuscito a neutralizzare attaccanti del calibro di Kai Havertz e Bukayo Saka, non è passata inosservata al selezionatore tedesco Julian Nagelsmann, come riportato da Sky Sports Deutschland. L’esplosione L’Inter lo ha comprato l’estate del 2023 e probabilmente non si aspettava che fosse già pronto per giocare così bene in Prima Squadra. Adesso si alterna con un campione del mondo come Pavard, questo dice tutto sullo status da lui raggiunto in questo […]

