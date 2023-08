Buoni segnali e risultato positivo per l’Inter di Simone Inzaghi nell’amichevole di oggi contro il PSG: questa l’analisi della GdS

Buona prestazione messa in mostra dall’Inter di Simone Inzaghi nell’amichevole odierna contro il PSG. Al gol iniziale di Vitinha, i nerazzurri rispondono con Esposito e Sensi, portandosi così a casa la vittoria nell’ultimo test della tournée giapponese. Questa l’analisi della Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Vincere fa morale, pure se conta zero di questi tempi. Però l’Inter chiude nel migliore dei modi la tournée giapponese: vittoria in rimonta 2-1 sul Psg dell’ex Skriniar, con Frattesi nella versione di assistman prima per Esposito e poi per Sensi. Dal centrocampista e ancora una volta da Cuadrado le migliori indicazioni per Inzaghi, qualche lampo da Thuram però ancora poco inserito nel collettivo nerazzurro».

L’articolo L’Inter batte il PSG in rimonta: il commento della Gazzetta dello Sport proviene da Inter News 24.

