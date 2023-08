Il nuovo acquisto del Torino, Raoul Bellanova, si è presentato oggi ai nuovi tifosi, parlando della scorsa annata con l’Inter

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione con il Torino, Raoul Bellanova è tornato a parlare della sua esperienza in prestito all’Inter dello scorso anno. Queste le dichiarazioni dell’esterno di centrocampo.

PRIME SENSAZIONI AL TORINO – «C’è un bel gruppo. Ringrazio la società, tutti mi hanno accolto come uno di loro. Vado al campo come se fossi qua da uno o due anni. A livello fisico è provante con mister Juric, venivo da un’annata diversa ma sto prendendo la forma e non vedo l’ora di trovare la forma. Juric vuole che ci divertiamo, e di giocare sempre in avanti: vuole che noi esterni siamo determinanti per cercare di fare gol. Sono ancora giovane, devo crescere. Il mio punto forte è la fase offensiva, sono sicuro che migliorerò nella fase realizzativa e in quella difensiva: a volte sono un po’ distratto».

SULLA SCELTA DI ANDARE AL TORO – «C’era qualche squadra su di me, ma ho scelto il Toro perché ho visto un grande interessamento. Mi ha chiamato anche il mister, non ho più avuto dubbi. A sinistra L’ho fatto sia a Cagliari che all’Inter. Preferisco giocare a destra, dove mi trovo meglio. Ma se ci fosse bisogno posso fare tutto, a parte il portiere (ride, ndr)».

SULLA FINALE DI CHAMPIONS CON L’INTER – «Non pensavo di giocare, ero molto tranquillo e volevo dimostrare di poter giocare certe partite. Allo stesso tempo sono contento di aver fatto la scelta del Toro, voglio essere protagonista e dimostrare di tornare a fare quelle partite».

