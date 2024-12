L’Inter boccia un’acquisto per giugno e si concentra sul sostituto di Mkhitaryan. Ecco i nomi

La politica dei parametri zero sembra non decollerà nella sessione di mercato estivo ed un nome in particolare inciderebbe davvero tanto sul bilancio. Occhi puntati invece per il sostituto dell’armeno.

Nell’ambito del calcio, il mercato dei trasferimenti riveste un’ importanza pesa fe per le squadre che mirano a rafforzare la rosa in vista delle future competizioni.

L’Inter non è da meno e le sue mosse di mercato sono oggetto di grande attenzione sia da parte dei tifosi che degli esperti del settore. Nell’imminente estate di mercato, la società nerazzurra è impegnata in manovre strategiche che potrebbero non solo aggiungere qualità alla squadra ma anche offrire all’allenatore, Simone Inzaghi, nuove opzioni tattiche.

Filo conduttore

L’Inter si muove sul mercato con l’intento di rinforzarsi e, al contempo, progettare il futuro così come linea guida dettata da Oaktree. Sebbene alcune trattative possano apparire complicate, la direzione intrapresa dalla dirigenza dimostra una chiara visione sul lungo termine, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva non solo per la prossima stagione ma per gli anni a venire. Gli occhi dei tifosi sono puntati su questi sviluppi, nella speranza che le nuove mosse di mercato possano tradursi in successi sul campo. Tra parametri zero fuori budget e la necessità di svecchiare la rosa vediamo la situazione attuale.

Un investimento troppo oneroso

L’Inter cerca di rinforzarsi in due settori chiave: l’attacco e il centrocampo. Tuttavia, alcuni obiettivi sembrano essere fuori portata. Tra questi, la trattativa per Jonathan David, attaccante in forza al Lilla, appare ora in fase di stallo, se non addirittura congelata, a causa di richieste economiche ritenute eccessive dal giocatore che si svincolerà nel giugno prossima. Le richieste finanziarie per il trasferimento, che includono ingaggio quinquennale e commissioni, sono valutate intorno alla mastodontica cifra di circa ottanta milioni di euro, considerata proibitiva per un giocatore che non sarebbe destinato a ricoprire un ruolo da titolare in questa Inter.

Jonathan David

Sicurezze e gioventù

Nonostante le complicazioni sul fronte David, l’Inter non si ferma e guarda con interesse ad altri profili. Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono e saranno punti fermi dell’attuale attacco nerazzurro. Inoltre, l’obiettivo dichiarato della dirigenza, con a capo Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, è quello di ringiovanire il reparto offensivo. Per fare ciò, l’Inter punta ad affiancare a Mehdi Taremi, altra pedina offensiva, un attaccante giovane di prospetto (Castro del Bologna) insieme a un altro giocatore che possa adattarsi al 3-4-1-2 durante le fasi di gioco, potendo così variare il modulo a partita in corso in base alle esigenze tattiche. Quest’ultimo profilo dovrebbe idealmente raccogliere l’eredità lasciata da Henrikh Mkhitaryan, il cui contributo alla squadra è si costante ma con un’età anagrafica che si avvia verso le 36 primavere. Ricci del Torino e Mijnans dell’AZ sono in lista.

Leggi l’articolo completo L’Inter boccia un’acquisto per giugno e si concentra sul sostituto di Mkhitaryan. Ecco i nomi, su Notizie Inter.