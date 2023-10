I dirigenti nerazzurri lavorano sui prolungamenti di diversi giocatori abbastanza importanti: sull’armeno non si può temporeggiare.

Henrikh Mkhitaryan si è guadagnato lo status di “irrinunciabile” se si considerano i dati delle partite giocate finora: Inzaghi lo ha sempre schierato titolare tranne che a Salerno. In quella gara però c’è stato bisogno del suo ingresso (oltre che naturalmente di quello di Lautaro) per indirizzare il match verso i nerazzurri. Il club la scorsa ha comprato il nazionale italiano Davide Frattesi nel suo stesso ruolo e molti, anche addetti ai lavori, pensavano che l’armeno avrebbe pian piano perso il posto. E invece l’ex Roma non vuole saperne di lasciare il campo: nonostante i 34 anni il centrocampista ha dimostrato di sapersi gestire benissimo e di garantire sempre un rendimento eccellente.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

In scadenza

Inzaghi, Marotta e Ausilio dubbi su di lui non ne hanno neanche per il futuro e quindi sono pronti ad iniziare le trattative per rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2024. Non c’è tempo da perdere visto che già da gennaio Mkhitaryan può firmare a zero per altre squadre. Qualche incontro con l’agente Rafaela Pimenta c’è già stato ma, rispetto a Dimarco con cui è stato quasi raggiunto un accordo, in questo caso servirà più tempo. La volontà di andare avanti insieme c’è: secondo la Gazzetta dello Sport l’offerta dell’Inter è addirittura un biennale mascherato (1 anno più opzione facilmente raggiungibile) a 3,5 milioni a stagione, l’ingaggio attuale; si tratterebbe di un enorme segnale di fiducia per un ragazzo che va per i 35 anni. L’obiettivo è trovare l’accordo entro Natale, l’insidia è rappresentata dall’onnipresente Arabia.

L’articolo L’Inter cerca di convincere Mkhitaryan con una proposta allettante di rinnovo proviene da Notizie Inter.

